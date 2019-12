La belle déclaration de Hatim Ammor à son épouse Hind Tazi (VIDEO)

Le chanteur marocain Hatim Ammor a tenu hier une cérémonie à l’Imax, au Morocco Mall, pour célébrer le succès de son album «Bla Onwan», sorti en 2019.

A cette occasion, Hatim a tenu à rendre un bel hommage à son épouse et manager Hind Tazi, atteinte d’un cancer. «Je ne la remercierai jamais assez d’être à mes côtés et de me soutenir. C’est grâce à elle que cet album a connu autant de succès. Que Dieu la guérisse. Je ne suis rien sans elle», a affirmé le chanteur avant d’embrasser la main de Hind Tazi.

Hatim Ammor a également remercié ses fans d’avoir soutenu son épouse après avoir annoncé qu’elle est atteinte d’un cancer. «Votre soutien l’a rendue plus forte. Merci à vous tous», a ajouté l’artiste.

Rappelons que Hind Tazi avait publié une photo, le 14 septembre, où elle apparaît dans les bras de son mari. Elle avait écrit: «Un cancer ! Et Alors ? Hamdoulah. Je garde le moral, je garde mon énergie et mon sourire… La vie est belle ! Merci à mon cher époux, ma famille et mes amis d’être là à mes côtes. Je vous aime».

La publication de Hind Tazi n’a pas manqué de faire réagir les internautes, touchés par cette annonce. Ils lui ont souhaité un prompt rétablissement et prié pour qu’elle s’en sorte saine et sauve.

