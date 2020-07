La 2ème session du bac sera-t-elle annulée au Maroc ?

Depuis quelques heures, plusieurs rumeurs circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles la 2ème session du bac 2020 sera annulée.

A ce propos, le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a brisé le silence pour démentir ces rumeurs.

«Le ministère publie des communiqués sur son site officiel pour annoncer toute décision prise au sujet des examens du baccalauréat. Les allégations diffusées sur des pages Facebook concernant l’annulation de la 2ème session du bac sont totalement fausses», a tranché le département de Saaid Amzazi.

Rappelons qu’un total de 441.238 candidats passent la session normale du baccalauréat au titre de l’année 2020. Le nombre de candidats scolarisés est de 318.917, dont 282.048 inscrits dans le secteur public (soit 64% du total des candidats) et 36.869 dans le secteur privé (8%), tandis que 49% des candidats sont de sexe féminin. De même, 72% des candidats au baccalauréat sont scolarisés et 28% sont libres, soit 122.321 candidats.

Le premier pôle de l’examen du baccalauréat 2020 s’est déroulé les 03 et 04 juillet pour la littérature et l’enseignement originel, tandis que le deuxième pôle a eu lieu du 06 au 09 juillet pour les sciences-techniques et le bac professionnel. Les résultats de cette session seront annoncés une semaine après.

La session de rattrapage aura lieu du 22 au 24 juillet pour toutes les branches, et les résultats finaux seront annoncés au plus tard le 29 juillet.

N.M.