Ksar El Kébir: une femme violemment agressée dans un hôtel

Une femme a été violemment agressée dimanche à l’arme blanche dans l’un des hôtels de Ksar El Kébir. Selon une source de Le Site info, le coupable n’est autre que son mari, qui était en pleins ébats sexuels avec une autre femme quand son épouse l’a surpris.

Il l’a ainsi blessée, à l’aide d’une arme tranchante, au niveau des bras, du visage et de la tête. La victime s’est rendue, ensuite, à l’hôpital et le médecin lui a prescrit un certificat médical de 30 jours, rapporte la même source, soulignant qu’elle a également pris ses trois enfants et s’est enfuie de peur d’être encore agressée par son mari.

Et d’ajouter que son beau-frère, après cette agression, lui a envoyé plusieurs messages vocaux, la menaçant de la tuer au cas où elle porte plainte contre son agresseur.

K.Z.