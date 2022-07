Ksar El Kébir: les canadairs interviennent pour circonscrire d’importants incendies de forêts (VIDEO)

Un terrible incendie de forêt s’est déclaré, dimanche 24 juillet courant, au douar Sakhat Al Qat, aux environs de la ville de Ksar El Kébir, provoquant de grandes pertes au tissu forestier de la région.

Des canadairs sont vite intervenus sur les lieux de l’incendie, en sus des renforts de la Protection civile, des autorités locales et de la Gendarmerie royale, dans le but de circonscrire le feu qui a déjà consumé plusieurs hectares de forêt.

Pour rappel, les interventions aériennes et terrestres, pendant six journées consécutives, ont permis la maîtrise des incendies de forêts déclarés dans plusieurs zones de la Région Tanger-Tétouan- Al Hoceima, grâce à la mobilisation de plusieurs milliers d’éléments d’équipes d’intervention et, aussi, grâce au soutien et assistance volontaires et citoyens de la population des zones avoisinantes.

Tous ces efforts déployés par tous sont parvenus à circonscrire complétement trois incendies de forêts, à Taza, Larache et Ouezzane. Ils ont aussi réussi à limiter les espaces ayant connu les plus grands incendies à Larache et, également, à Tétouan et Chefchaouen en direction des villages des environs.

Deux nouveaux incendies ont aussi été totalement maîtrisés à Ouezzane et à la préfecture de M’Diq-Fnidek.

L.A.