Kits de dépistage sud-coréens acquis par le Maroc: les détails de l’opération

Ce ne sont pas moins de 100000 kits de dépistage en provenance de la Corée du Sud, dont 10000 gratis, que le Royaume a commandés. Et ce, dans le but de renforcement des capacités de dépistage du nouveau coronavirus au Maroc.

Selon des médias sud-coréens, le contrat a été paraphé le 26 mars dernier, par l’intermédiaire de l’ambassadeur du Royaume à Séoul, Chafik Rachadi. Et c’est le fabriquant sud-coréen de matériel, “Osang Health Care” qui fournira ces 100000 kilts de dépistage au Maroc. La cargaison atterrira chez nous, via des vols spéciaux de la Royal air Maroc, servant aussi de rapatriement de Sud-Coréens résidant sur notre continent. Et ce, avec l’aval des autorités marocaines puisque le Royaume avait décidé, dès le le début du mois de mars dernier, la suspension des liaisons aériennes et maritimes avec de nombreux pays afin d’endiguer le risque de propagation du covid-19.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a récemment eu des discussions avec deux entreprises étrangères, l’une allemande et la seconde sud-coréenne, dans l’objectif de l’acquisition de “tests rapides antigéniques”, avait annoncé la Division d’approvisionnement du département du Pr Khalid Ait Taleb.

Cette décision de l’Exécutif EL Othmani est similaire à celle prise par de nombreux autres gouvernements de pays étrangers. Elle est aussi conforme à ce que préconise expressément l’Organisation mondiale de la Santé.”Testez! Testez!Testez!”, ne cessent de répéter l’OMS et son directeur général, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, depuis la propagation du covid-19 dans plusieurs pays de la planète.

Cependant, ce dépistage massif préconisé par l’OMS est différemment appréhendé selon les pays. Faut-il réserver ces kits aux seuls soignants, en contact direct et quotidien avec les personnes infectées par le virus? Aux cas les plus fragilisées et vulnérables des citoyens, également? Ou à toute la population d’un pays?

Choix cornélien qui ne peut être décidé qu’unilatéralement par chaque pays selon la situation épidémiologique sur son territoire.

Larbi Alaoui