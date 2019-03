Kidnapping, séquestration et agression à Tanger

Un couple a séquestré un jeune homme chez eux et l’a violemment agressé, lui causant de graves blessures au niveau de son organe génital.

La victime, qui a été évacuée à l’hôpital Mohammed V de Tanger, a été enlevé par un homme et son épouse et lui ont coupé les testicules. Il est actuellement dans un état critique à cause d’une grave hémorragie.

Les mis en cause ont été interpellés par les autorités et placés en garde à vue en attendant la fin de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

S.L.