Kidnapping d’une mineure à Tanger: les précisions de la DGSN

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti les allégations d’enlèvement et de séquestration d’une mineure âgée de 14 ans à Tanger, soulignant que les informations disponibles en ce moment et les déclarations obtenues à ce stade de l’enquête confirment qu’il s’agit d’une disparition volontaire et spontanée et non pas d’un acte criminel.

Dans un communiqué, la DGSN indique que des sites d’information nationaux ont publié les déclarations de membres de la famille de la mineure, accompagnées de commentaires faisant état de sa disparition dans des conditions douteuses à Tanger, tout en privilégiant l’hypothèse de l’enlèvement, précisant qu’au début de la semaine en cours, le 10è arrondissement de la sûreté à Beni Makada a été informé par le père que la mineure a quitté le domicile familial et n’y est pas retourné.

Le dossier de la personne en question a été ainsi transmis à la brigade de la police judiciaire qui a diffusé un avis de recherche national et des investigations approfondies ont été réalisées au niveau de son environnement familial et scolaire, ajoute-t-on.

La mineure est revenue librement à son domicile familial, vendredi matin, affirmant qu’elle a quitté la maison de son plein gré, selon la même source. Ces données font actuellement l’objet de recherches et d’enquête de la part de la police judiciaire, en attendant de soumettre la personne concernée à une expertise médicale, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)