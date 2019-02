KIA Maroc dévoile sa stratégie de relance (VIDEO)

Suite au passage de la marque KIA sous le giron du groupe français GBH, la marque dévoile sa stratégie de relance et de déploiement dans le but de repositionner KIA sur ses segments de prédilection, attaquer de nouveaux marchés, et regagner sa place dans le top 10 des meilleures ventes de véhicules au Maroc.

KIA Maroc a axé sa nouvelle stratégie sur 3 points fondamentaux que l’enseigne a identifié comme décisifs: le développement du réseau, le service après-vente et le déploiement du plan produit.

S’agissant du développement du réseau, KIA compte renforcer son ancrage territorial. Ainsi, en plus des 4 succursales et des 7 concessions qui forment actuellement le réseau KIA au Maroc, et qui entreprendront un remodelage pour se mettre aux normes de l’enseigne, une nouvelle succursale sera prochainement ouverte à Rabat.

Celle-ci fera office de première étape du processus d’élargissement de la couverture réseau. En effet, KIA entend s’implanter dans plusieurs autres villes du Royaume, en installant des points de vente dans des villes telles que Kénitra, Oujda, Béni Mellal et El Jadida. Pour ce qui est du service après-vente, KIA en fait une priorité absolue, à commencer par la disponibilité des pièces de rechange à travers la constitution d’un stock de sécurité permettant de servir ses clients en continu.

Par ailleurs la marque compte renforcer ses effectifs et la qualification technique de ses équipes. Pour ce faire, elle a créé son propre centre de formation et des programmes de formation en interne ont été mis en place au profit des représentants de la marque. Une opération de recrutement a également été lancée afin de dénicher les compétences et enrichir les équipes en profils affûtés.

L’objectif étant de mettre à disposition des clients une équipe formée, hautement qualifiée, et orientée sur la qualité et la satisfaction. Plaçant toujours le client au cœur de son action, KIA s’est aussi engagée sur une digitalisation du parcours client et s’est appropriée plusieurs innovations en termes de services, dont le booking en ligne et la réception digitale. Ces applications facilitent grandement la communication, l’organisation des visites et la programmation des diagnostics, et assurent un échange transparent, direct et continu entre les concessionnaires et les clients.

KIA se donne par ailleurs les moyens de ses ambitions, en engageant les investissements nécessaires, notamment en matière de mise à niveau des installations, pour devenir la première référence en termes de service et de satisfaction client. Quant au déploiement du plan produit, l’objectif est d’étoffer l’offre KIA pour affermir son positionnement sur les segments où la marque est une référence, tels ceux des micro-citadines et des SUV, mais aussi d’affronter la compétition sur les autres segments avec des modèles innovants, dynamiques, et un design avant-gardiste.

Pour l’heure, la marque va connaître un renouvellement de gamme sans précédent, avec une avalanche de nouveautés. Ainsi, la nouvelle gamme, qui se compose de 4 modèles (NEW Sportage; NEW Picanto; NEW Sorento ; K2500) en comptera 12 à la fin de 2019.

GBH, groupe familial martiniquais créé en 1960, est présent dans les territoires français d’outre-mer et en Afrique (Antilles, Guyane, Cuba, Sainte-Lucie, République dominicaine, Trinidad-et-Tobago, France, Ile Maurice, La Réunion, Maroc, Algérie, Ghana, Côte d’Ivoire, Chine et Nouvelle-Calédonie) et compte 10000 collaborateurs. Au Maroc, GBH détient les cartes Renault Trucks, Hertz et Pirelli.

