Khouribga: un taximan se donne la mort

Un taximan de 66 ans s’est donné la mort dimanche en se pendant dans son domicile au quartier Zaytouna, à Khouribga.

Selon une source de Le Site info, le corps a été découvert par la famille du défunt dans une chambre. Alertés, la police et les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame et ont transféré la dépouille à la morgue de l’hôpital Hassan II. Une enquête a également été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire et identifier les causes du suicide.

La même source a estimé que le taximan aurait commis l’irréparable après avoir perdu son emploi.

H.M.