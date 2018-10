Khouribga: un mort et plusieurs blessés dans un terrible accident (Photos)

Alertés, les éléments de la gendarmerie royale et la protection civile se sont immédiatement rendues au lieu du drame. Le corps a été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Ben Hmed et les blessés, dont le fils du défunt, ont été évacués à l’hôpital de Khouribga pour recevoir les soins nécessaires.

Un homme âgé est décédé et cinq personnes ont été grièvement blessés vendredi 26 octobre dans un accident de la circulation au niveau de la route 11 reliant Ben Hmed et Khouribga.