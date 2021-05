Khouribga: les quartiers concernés par les coupures d’eau

Certains quartiers des villes de Khouribga, Oued Zem et Bejaâd et les centres qui en relèvent ont connu Vendredi et Samedi matin des perturbations ou des interruptions dans l’approvisionnement en eau potable en raison des travaux de maintenance effectués au niveau d’un canal principal, a indiqué l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

« En raison des travaux visant la réparation d’une panne au niveau du canal principal d’un diamètre de 1.200 millimètres à Tadla qui alimente en eau potable les villes et les centres de la province de Khouribga à partir de la station de traitement des eaux du barrage Aït Messoud dans la province de Béni Mellal, certains quartiers des villes de Khouribga, Oued Zem et Bejaâd et les centres qui en relèvent connaîtront des perturbations et des interruptions dans l’approvisionnement en eau potable les vendredi et samedi de 10 heures et 7 heures matin », indique le directeur régional de l’ONEE, branche Eau dans un communiqué.

Toutes les mesures nécessaires et les démarches urgentes ont été prises pour le rétablissement normal de l’approvisionnement en eau potable des quartiers concernés, notamment la convocation de l’entreprise en charge de la réparation de la panne en un temps record et la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens nécessaires pour assurer un retour à la normal de l’approvisionnement, a ajouté la même source.

S.L. (avec MAP)