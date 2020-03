Khouribga: l’épouse d’un ex-international vient en aide à la famille chassée de son domicile (VIDEO)

Farah Farabian, styliste marocaine et épouse de l’ex-Lion de l’Atlas, Nabil Baha, a fait oeuvre utile en sauvant toute une famille de la clochardisation.

Il s’agit de cette femme divorcée et mère de famille chassée, avec ses quatre enfants, par la propriétaire de la maison dont elle est locataire pour défaut de paiement du loyer. Farah Farabian a promis, ni plus ni moins, d’acquérir un appartement à cette famille chassée de chez elle par ces temps de crise que nous vivons à cause du covid-19.

Pour ce faire, l’épouse de Nabil Baha a demandé à ses followers sur Instagram de lui procurer le numéro de téléphone de la mère de famille afin qu’elle puisse la contacter et de discuter des modalités du projet de l’acquisition de l’appartement.

Cette initiative généreuse a pu se réaliser après l’intervention de plusieurs connaissances de la célèbre styliste qui ont toutes émis le désir de prêter assistance à la mère de famille chassée par une propriétaire sans cœur, insensible aux malheurs d’autrui.

D’ailleurs, cette dernière a eu droit à tous les quolibets imaginables et à l’indignation générale des internautes. On lui reproche surtout de ne pas avoir considéré les conditions actuelles de plusieurs familles qui n’ont plus de ressources pour subsister depuis que le chef de famille est au chômage; On lui reproche également d’avoir complètement oublié les conditions de l’état d’alerte générale sanitaire et du confinement chez soi que nous impose la risque de propagation du covid-19.

Larbi Alaoui (avec Yassir Didi)