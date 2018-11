Khénifra: un haut responsable judiciaire tire sur sa belle-famille

Le vice-procureur du roi près le tribunal de première instance de Khénifra est dans de sales draps. Le responsable judiciaire a en effet tiré des coups de fusil de chasse sur des membres de sa belle-famille. Les faits ont eu lieu ce lundi.

Selon une source de Le Site Info, un différend entre le responsable et son épouse a contraint la famille de cette dernière à intervenir, avant qu’il n’ouvre le feu.

Et d’ajouter que le fusil de chasse et près de 42 cartouches ont été saisis chez le mis en cause, alors que le procureur général près la Cour d’appel de Meknès a ordonné son arrestation et l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances de cet incident.

Par ailleurs, aucune victime n’est à déplorer, a indiqué la même source.

Y.H.