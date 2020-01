Khénifra recouverte d’un manteau blanc (VIDEO)

Quelque jours après l’émission d’un bulletin météorologique spécial annonçant des chutes de neige dans la province de Khénifra, la ville s’est vêtue somptueusement, mercredi, d’un nouveau manteau tout blanc. Un paysage pittoresque et de toute beauté avec le retour tant attendu de la neige, le temps d’enrober la petite localité de Timdras (commune de Sidi Yahya Ou Saad).

Après d’abondantes chutes de neige dans ce petit village, étalées sur trois jours, la couche de poudreuse dans cette localité a atteint jusqu’à 50 centimètres en montagnes, permettant à Timdras, ensevelie sous son nouveau manteau blanc scintillant, de se montrer si belle et si captivante. La neige, dans ce petit village qui culmine à plus 1900 mètres d’altitude, a ainsi mis du baume au cœur des habitants de Timdras, alors même que les autorités compétentes se sont mobilisées pour la circonstance, de manière à ce que les routes principales de cette localité restent ouvertes à la circulation pour les usagers se rendant à Timdras comme au départ vers d’autres directions.

Avec toute la célérité requise, et dès les premières heures dans la matinée où, les premières chutes conséquentes de neige ont été enregistrés, les autorités de la province de Khénifra en collaboration avec la direction provinciale de l’équipement se sont mobilisées, comme il se doit, en entamant une série d’opérations de déneigement nécessaires au niveau des routes touchées par les premières chutes de neiges. La finalité étant d’éviter de voir ces chemins impraticables pour les conducteurs et les usagers de la route.

Les opérations de déblayage battaient leur plein sur le plus haut sommet de Khénifra à la faveur d’importants efforts déployés par les autorités locales de la province de Khénifra et la direction provinciale de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau qui, aussitôt avisés, se sont dépêchées sur les lieux, en mobilisant tous les moyens logistiques et équipements adéquats pour le désenclavement de cette zone touchée par la neige et un air glacial si pesant.

Preuve en est, la circulation est restée fluide pendant toute la période de neige. Vraisemblablement, les efforts de déblaiement vont bon train et les autorités de Khénifra restent mobilisées pour faire face à toutes les éventualités pouvant se produire au cours de cette période des chutes de neige.

Ces mesures proactives et préventives ont été décidées et prises par le gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah, lors d’une réunion d’urgence tenue le 18 janvier dernier au siège de la province de Khénifra. Des mesures qui interviennent dans le sillage de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales appelant à accorder un intérêt tout particulier aux citoyens installés dans les zones montagneuses durant cette période automnale. Ladite réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions et mesures proactives destinées à faire face aux effets de la vague de froid et à faciliter le désenclavement des localités montagneuses, conformément à la réunion élargie, tenue en novembre dernier, par le Comité de veille et de suivi de la province de Khénifra.

S.L. (avec MAP)