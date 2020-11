Khénifra: l’espoir renaît chez les agriculteurs après les dernières précipitations

Après une longue attente, la province de Khénifra s’est vêtue somptueusement, vendredi, d’un nouveau manteau blanc de toute beauté avec le retour tant attendu de la neige mais aussi des pluies qui se sont abattues sur une grande partie de la province, ce qui, sans doute, aura un impact positif sur les ressources en eau de la province jusque-là en déficit.

Ces importantes pluies et chutes de neige ont accéléré l’intervention des comités de vigilance et de coordination des différents services de la province, qui se sont sitôt dépêchés pour le déneigement des premières routes touchées par les chutes de neige alors que la couche de poudreuse ne cesse de s’épaissir.

Ces pluies et neiges ont ravivé les espoirs des agriculteurs et des habitants de la province après la raréfaction des pluies au cours des deux dernières saisons alors que plusieurs filières agricoles de la province dépendent des pluies hivernales abondantes et régulières.

Mouha Oularbi, l’un des agriculteurs de la province, s’est réjoui des dernières précipitations et neiges qui sont arrivées au moment opportun, et qui auront un impact positif sur l’agriculture dans la province, et donnerait une lueur d’espoir pour une nouvelle campagne agricole abondante.

Ces précipitations auront également un impact positif sur les citoyens grâce à l’approvisionnement de la province en produits agricoles locaux comme les légumes, les fruits et les céréales, et sont de nature à revitaliser les marchés locaux sous le poids de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Par ailleurs, les pluies et chutes de neige qui se sont abattues sur la province de Khénifra sont d’une grande importance pour le monde rural, et dont l’agriculteur dépend en partie, que ce soit pour les cultures liées aux céréales, aux légumineuses ou aux légumes, en ce sens qu’elles jouent un rôle important dans le développement de l’agriculture et contribuent à augmenter le taux de remplissage des principaux barrages de la province.

