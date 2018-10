Khénifra: la fille de Lahcen Daoudi accusée d’abus de pouvoir

Après avoir présenté sa démission, restée sans réponse, le ministre des Affaires générales et de la gouvernance Lahcen Daoudi est au cœur d’une nouvelle polémique… à cause de sa fille. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, des habitants de Khénifra ont affirmé que la fille du responsable PJDiste, accompagnée de six individus munis d’armes blanches, les a violemment agressés.

Les auteurs de la vidéo, résidents au Douar El Bacha dans la commune d’Aguelmouss, ont assuré que la fille de Daoudi abuse du pouvoir de son père et les maltraites afin de les expulser du terrain où ils habitent.

«La fille du ministre est entrée par effraction à nos maisons vers 4 heures du matin et était accompagnée de plusieurs hommes armés. Ils ont terrorisé les enfants et nous ont roués de coups», ont-ils raconté.

Ibrahim Berkaoui, membre d’une famille agressée par la fille de Daoudi, a assuré à Le Site info que cette dernière a déjà agressé ses proches à cause de ce terrain qu’ils occupent depuis plus de 100 ans! «Elle dit que ce terrain lui appartient et a maltraité ma famille à plusieurs reprises dans le but de l’expulser», a-il déploré, ajoutant qu’il a déposé plainte auprès de la gendarmerie royale à Khénifra et a déjà été entendu.

Contacté par Le Site info, Lahcen Daoudi a tenté d’esquiver le sujet des accusations adressées à sa fille, assurant qu’il est actuellement en mission en Indonésie et qu’il n’a pas de terrain dans la région de Khénifra. On attend des explications.

K.Z. et N.M.