Khémisset: une maman de six enfants tue son violeur

Une trentenaire a asséné samedi dernier plusieurs coups mortels à un individu qui a tenté d’abuser d’elle sexuellement dans la région de Khémisset.

Selon une source de Le Site info, la jeune femme, qui vit avec son mari et ses six enfants dans un douar, a été surprise de découvrir que le mis en cause la suivait du regard pendant qu’elle surveillait son troupeau. Quelques minutes après, il s’est approché et s’est jeté sur elle, tentant même de la violer.

Après avoir réussi à prendre la fuite, la mère s’est rendue en courant à sa maison pour se cacher. Mais le mis en cause l’a suivie jusqu’à sa chambre. Pour se défendre, la jeune femme n’a eu d’autres choix que de lui asséner plusieurs coups au niveau du cou à l’aide d’une hache.

Le mis en cause a tenté de quitter les lieux mais a finalement rendu son dernier souffle à quelques mètres de la maison. Les services de la gendarmerie royale ont été alertés et la mère a été arrêtée et placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

S.L.