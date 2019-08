Khemisset: lettre d’un citoyen au président de la commune

Voici une initiative drôlissime mais exprimant une triste réalité! Celle d’un citoyen de Khemisset qui vient d’adresser une correspondance particulière au président de la commune urbaine de la capitale des Zemmours.

Que demande ce citoyen? Un agrément de taxi? Un permis de construire. De l’embauche? Nenni, Y.Ben voudrait que la commune lui octroie une autorisation d’occuper l’espace public. Cela lui permettra, ironise-t-il, de pouvoir emprunter les trottoirs, de marcher dans la rue et de traverser la chaussée. Une ironie qui ne manque de sérieux, toutefois, et tous les Marocains le savent bien et le vivent mal.

Cette autorisation, ajoute le citoyen, lui permettra d’avoir accès à l’espace public, occupé illégalement et impunément par les “ferrachas” et autres marchands informels. Occupation qui oblige les piétons à “partager” ledit espace et à faire des slaloms dangereux entre les voitures, les camions et les charrettes. Pendant ce temps, les trottoirs sont encombrés par les chaises et les tables des cafés et des restos, ainsi que par les marchandises des locaux de commerce, se plaint Y.Ben.

Bien sûr, cette initiative inédite d’une demande drôlement sensée a été chaleureusement applaudie par de nombreux internautes marocains. Ceux-ci n’ont pas manqué d’exprimer colère, indignation et exaspération devant ce (mé)fait accompli d’occupation sauvage de l’espace public.

Larbi Alaoui