Khémisset: deux mineures l’ont échappé belle

La brigade de la police judiciaire du district provincial de la sûreté de Khémisset a arrêté, jeudi, un individu de 25 ans pour son implication présumée dans une affaire d’enlèvement, de séquestration, et d’attentat à la pudeur à l’encontre de deux mineures.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de sûreté ont interpellé le mis en cause immédiatement après avoir reçu des informations selon lesquelles il exposait les deux victimes à l’enlèvement, à la séquestration et à l’attentat à la pudeur dans une maison abandonnée. Le suspect, aux multiples antécédents judiciaires, a été identifié et arrêté le jour-même, précise la DGSN, ajoutant que les deux mineures ont été soumises à l’accompagnement médical et psychologique nécessaire.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)