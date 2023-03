Khémisset: des morts et des blessés dans un terrible accident

Cinq personnes a été tuées et 27 autres blessées, dont douze grièvement, dans un accident de la route survenu mercredi après-midi au niveau de la route régionale 404 reliant la commune de Brachoua à Romani, apprend-on auprès des autorités locales.

L’accident est survenu au niveau du douar Bounjaja (commune de Brachoua) lorsque le conducteur d’un véhicule de transport mixte a perdu le contrôle du véhicule avant de heurter un arbre, précise-t-on de même source.

Aussitôt avisés, les autorités locales et sécuritaires et les services de la protection civiles sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires, en évacuant les blessés à l’hôpital local de Rommani où plusieurs staffs médicaux et infirmiers ont été mobilisés pour prendre en charge les blessés, selon les même sources, qui ajoutent que 5 cas ont nécessité leur transfert au CHU Ibn Sina de Rabat.

Une enquête a été diligentée par les autorités compétentes sous la supervision du parquet en vue déterminer les circonstances de cet accident.

S.L.