“Khallik F Darek”: le message fort des célébrités marocaines (VIDEO)

كلنا صوت واحد : فنانين إعلاميين رياضيين وفعاليات المجتمع المدني . رسالتنا واحدة موحدة لكل المواطنين #خليك_فدارك وإذا خاصّك تخرج #منخرجوش_إلا_للضرورة #كلنا_من_أجل_المغرب #ولاد_البلاد_ضد_الوباء @asmalmnawar @hichammasrar1 @tizafmohcine @allalirachid @bassou_mohammed @rachidelidrissiofficiel @rachideloualiofficiel @saadlamjarred1 @thehamzafilali