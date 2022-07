Khalid Safir, nouveau DG de la CDG

Le roi Mohammed VI a présidé, ce mercredi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres au cours duquel plusieurs propositions de nominations à de hautes fonctions ont été approuvées.

Conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement, et à l’initiative de la ministre de l’Economie et des Finances, le Souverain a nommé Khalid Safir, Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion.

Par ailleurs, Abdellatif Zaghnoun a été nommé Directeur général de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics.

Et à l’initiative du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le Roi a nommé:

-Nourreddine Boutayeb, président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc ;

-Abderrahim Houmy, Directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts.

Pour sa part, Ali Seddiki a été nommé Directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, sur initiative du ministre délégué auprès du chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques.