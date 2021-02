Khalid Ait Taleb visite plusieurs centres de vaccination

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a visité, jeudi, plusieurs centres de vaccination dans la province de Khénifra, dans le cadre du suivi du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

A cette occasion, Ait Taleb, qui était accompagné du gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah, s’est rendu au centre urbain « Amalou », à la station de vaccination aménagée au sein de la salle couverte de la ville ainsi qu’au centre de vaccination rural « Lahri » pour suivre le déroulement de l’opération de vaccination au niveau de la province.

Dans une déclaration à la MAP, le ministre a indiqué que la campagne nationale de vaccination se déroule dans de bonnes conditions, de façon progressive et sans aucune complication, relevant que grâce aux Hautes Orientations du roi, le Maroc a acquis une quantité suffisante de vaccins anti-covid pour pouvoir vacciner plus de 80% de la population et partant atteindre l’immunité collective.

Ait Taleb a ajouté que la population cible de la campagne nationale de vaccination a été élargie d’une manière graduelle en fonction de la réception des nouveaux lots de vaccins, notant que le nombre des bénéficiaires dépasse à ce jour les 2 millions de personnes.

Les personnes ayant reçu la première injection vont bénéficier à partir du vendredi prochain de la deuxième dose du vaccin, a fait savoir le ministre qui a appelé les citoyens à adhérer pleinement à cette opération, dans le respect des mesures préventives mises en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété dans le pays.

Le ministre a en outre affirmé que le Maroc a signé plusieurs conventions en vue d’acquérir plus de 66 millions de doses, notant que les lots de vaccins arrivent suivant un calendrier précis, conformément à la stratégie de vaccination établie par le gouvernement.

S.L. (avec MAP)