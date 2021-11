Khalid Ait Taleb s’explique après ses propos sur « la minorité » (VIDEO)

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale est, enfin, sorti de son silence à propos de la » minorité », récalcitrante à la vaccination contre la covid-19 et la « majorité » pour celle du vaccin. Des propos tenus par Khalid Ait Taleb, sous l’Hémicycle, et mal perçus par la … heu. .. justement « majorité » des Marocains, vaccinés ou pas? Ces derniers s’étant insurgés contre ce qu’ils ont considéré un amalgame des genres.

De ce fait, dans une déclaration à le Site info, ce vendredi 19 novembre, le ministre s’est « disculpé », dans une sorte de mea culpa, lors d’une rencontre au Centre antiPoison et de de pharmacovigilance (CAPM), à Rabat.

Ceci, en arguant avoir été mal compris. Aussi, Khalid Ait Taleb a-t-il tenu à préciser que ces propos, sur une « minorité », ont été mal appréhendés et qu’ils signifiaient seulement le nombre de personnes récalcitrantes au vaccin anti-coronavirus. Et rien d’autre, a soutenu le ministre de la Santé et de la Protection sociale.

L.A. .