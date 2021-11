Khalid Ait Taleb se réunit avec les représentants des centrales syndicales

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a demandé de se réunir avec les représentants des centrales syndicales sanitaires les plus représentatives du secteur au courant de cette semaine, a appris Le Site info..

A ce propos, le président du Réseau marocain du droit à la santé et du droit à la vie, a confirmé l’invitation de Khalid Ait Taleb adressée aux syndicats afin de discuter et de débattre de plusieurs problématiques et dossiers, en rapport avec le Département dont il a la charge au sein du gouvernement Akhannouch. Et Ali Lotfi de souligner que le ministre compte se réunir, de façon unilatérale, avec chaque syndicat et ce, à partir de ce lundi 22 novembre courant.

Pour rappel, les personnels et cadres médicaux et paramédicaux avaient récemment organisé de nombreux sit-in et manifestations, en protestation à l’encontre de « la sourde oreille » des responsables du ministère de tutelle, selon eux, vis-à-vis de leur cahier revendicatif.

A.L.

