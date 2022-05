Khalid Ait Taleb adresse un message aux infirmiers

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, a réaffirmé, jeudi, son engagement à améliorer la situation du personnel infirmier qui constitue l’un des piliers les plus importants du système de santé au Maroc.

Dans une lettre de remerciement et de gratitude adressée au personnel infirmier à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des infirmières (12 mai), Ait Taleb a salué les efforts considérables et distingués déployés par les infirmiers, ainsi que leurs abnégation et sacrifices inestimables, en particulier pendant plus de deux ans de combat contre le covid-19, indique le ministère dans un communiqué.

« Vient le jour où les pays, les nations et les peuples reconnaissent la valeur de l’infirmier dans la vie de l’Humanité entière, une présence dictée par le besoin de quelqu’un pour accompagner les patients et les bien-portants et prendre soin de leur bien le plus précieux : la santé », a dit le ministre, ajoutant que les infirmiers marocains ont marqué de leur présence la vie des Marocains et ont peint à l’encre précieuse des épopées humaines qui resteront gravées dans l’Histoire.

Ait Taleb a tenu à remercier, au nom de l’ensemble du ministère, le personnel infirmier qui constitue l’un des piliers les plus importants du système de santé au Maroc, et ce en reconnaissance aux efforts considérables et distingués qu’il déploie au quotidien, et en hommage à son abnégation et sacrifices inestimables et aux épopées héroïques qui appellent à la fierté et qui resteront ancrés dans la mémoire de tous, faisant preuve ainsi d’un esprit de haute citoyenneté, de grande responsabilité et d’un engagement inconditionnel pendant cette crise sanitaire et conjoncture critique.

Dans le même ordre d’idées, le ministre a souligné que les infirmiers et infirmières ont fait preuve d’un courage et d’une bonne humeur sans pareil au service de leurs concitoyens touchés par l’épidémie et pour garantir la continuité du service public et des services hospitaliers de santé fournis aux citoyens, dans des circonstances difficiles malgré tous les défis.

Les efforts inlassables des infirmiers en première ligne face à la pandémie ont permis au Maroc de remporter des victoires et des acquis, a-t-il dit, soutenant que « cela n’aurait été possible sans votre dévouement à affronter ce danger sanitaire, chacun depuis sa position, et sans votre esprit de citoyenneté et de responsabilité, un succès qui est sans aucun doute le résultat de la grande confiance que le roi Mohammed VI a placée en chacun de nous et en tout Son peuple, grâce à Ses Hautes Orientations et Sa gestion sage de cette crise sanitaire ».

S.L. (avec MAP)