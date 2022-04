Khadija El Bidaouia hospitalisée à Casablanca: ce que l’on sait sur son état de santé (PHOTO)

Khadija El Bidaouia a été victime, lundi, d’un malaise et a dû être hospitalisée en urgence au CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Contacté par Ralia, le chanteur Mouss Maher a donné des nouvelles sur l’état de santé de la chanteuse populaire, soulignant qu’elle se porte mieux. «Son état de santé est stable et ne suscite pas d’inquiétude», a-t-il tenu à rassurer.

Mouss Maher, après avoir rendu visite à Khadija El Bidaouia en compagnie d’autres artistes, a également affirmé qu’elle a subi plusieurs examens afin de recevoir les soins nécessaires.

Le chanteur a refusé, toutefois, de révéler la nature de sa maladie. «Je ne peux rien vous dire de plus. Il s’agit d’un malaise. On a rendu visite à Khadija afin de la soutenir et prendre de ses nouvelles», a-t-il confié.

A noter que Mouss Maher avait posté une photo de lui, sur son compte Instagram, en compagnie de Khadija et Bidaouia et avait écrit : «Nous prions Dieu de guérir notre grande chanteuse».

H.M.