Kénitra: une vidéo fait réagir la DGSN

La DGSN a annoncé mardi l’arrestation de trois individus aux antécédents judiciaires pour vol, accusés d’avoir agressé un jeune dans la ville de Kénitra sous la menace de l’arme blanche et qui ont apparu dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, la DGSN indique avoir pris connaissance d’une séquence vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant trois individus en train d’agresser un jeune sous la menace de l’arme blanche dans la ville de Kénitra pour le motif de vol.

Dans le cadre de son interaction avec toutes les publications et les enregistrements ayant trait aux questions de sécurité, la DGSN a mené des investigations intenses au sujet de cette vidéo qui ont révélé qu’il s’agissait d’un crime de vol avec violence commis par les trois suspects, le 10 juin courant dans la ville de Kénitra, note le communiqué.

Les interventions sécuritaires ont permis l’arrestation des suspects immédiatement après leur forfait; à savoir trois délinquants, âgés entre 18 et 24 ans, ayant des antécédents judiciaires pour vol, et qui ont été déférés devant le parquet compétent dès la fin de la période de la garde à vue et des procédures d’enquête judiciaire, poursuit la même source.

Tout en exposant les circonstances et les faits relatifs à cette vidéo, la DGSN affirme que ses services poursuivront les interventions sécuritaires visant à soutenir la prévention des crimes et à lutter contre la criminalité avec la fermeté et l’efficacité requises, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)