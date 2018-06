Kénitra: un malfrat meurt après une intervention policière

Les procédures d’enquête et d’investigation se poursuivent pour arrêter les autres complices et élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

Selon la DGSN, les suspects, qui étaient à bord d’un triporteur, ont commis des vols sous la menace à l’arme blanche et exposé la vie d’éléments de police et la sécurité des citoyens à un danger imminent, ce qui a contraint un des policiers à faire usage de son arme de service, blessant l’un des prévenus, un repris de justice, qui a été évacué à l’hôpital où il a succombé à ses blessures.