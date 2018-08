Kénitra: un jeune escroc tombe dans les filets de la police

Les enquêtes et investigations menées par les services de sûreté ont permis d’identifier rapidement le suspect et de l’arrêter près de son domicile sis quartier El mellah, ajoute la DGSN, notant que les perquisitions ont permis de saisir la somme de 19.100 dirhams et des téléphones mobiles provenant de son acte criminel.

