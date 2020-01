Kénitra: un élève tué dans l’accident d’un bus scolaire

Un élève est décédé et plusieurs autres ont été blessés dans un terrible accident jeudi près de la commune Mnasra, à Kénitra. Selon une source de Le Site info, un bus scolaire et un poids-lourd sont entrés en collision, précisant que le conducteur de ce dernier a perdu le contrôle du véhicule à cause de l’excès de vitesse.

La dépouille a été transférée à la morgue pour autopsie et les victimes ont été évacuées en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Les services de la gendarmerie royale, de leur côté, ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

K.Z.