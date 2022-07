Kénitra: terrible incendie dans une « joutia », plus de 50 magasins touchés

Un incendie s’est déclaré, vendredi vers 21H00, au marché « Joutia Ben Abbad » sise au boulevard Moulay Youssef à Kénitra, causant des dégâts matériels à 53 magasins de vente de vêtements usagés, ont indiqué les autorités locales de la province de Kénitra.

Selon la même source, les autorités locales et les services sécuritaires et de la protection civile sont intervenus et ont réussi à maîtriser l’incendie sans enregistrer de pertes humaines.

Une enquête a été diligentée par les autorités concernées, sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les circonstances de cet incident, ajoute-t-on de même source.

S.L. (avec MAP)