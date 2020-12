Kénitra: les dernières nouvelles de la fillette exclue de son école à cause de son voile

Elle avait été exclue, pour port du voile, d’un établissement scolaire de l’ECAM (Enseignement catholique au Maroc), à Kénitra. Mais la justice a dit son mot et a ordonné un verdict en faveur de la jeune élève et des ses parents qui avaient déposé plainte.

Ainsi, un jour seulement après le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Kénitra, la jeune élève a pu retourner en classe. Dans une déclaration à Le Site info, la maman a affirmé que l’établissement scolaire a obtempéré dès le lendemain du verdict et que sa fille a pu retrouver sa classe, ses camarades et reprendre ses études.

De plus, a précisé notre interlocutrice, l’établissement a établi un programme de rattrapage au profit de la jeune fille qui a dû s’absenter pendant deux semaines pour la raison évoquée plus haut. Cette initiative a rendu le sourire à la jeune élève, ainsi que sa confiance en elle-même.

Par ailleurs, en plus du verdict en faveur de l’élève de reprendre ses études après son exclusion, le Tribunal de première instance de Kénitra a condamné l’établissement de l’ECAM à une amende de 2000DH pour chaque jour de retard.

Pour rappel, Me Rachid Ait Belarbi avait précédemment révélé à Le Site info qu’un établissement de l’ECAM avait empêché une jeune élève d’entrer en classe pour port du voile. Cette décision, avait ajouté l’avocat, va à l’encontre de la loi et des dispositions de la Constitution du Royaume.

Me Ait Belarbi avait également précisé que l’élève, âgée de 12 ans, avait subi un véritable et long interrogatoire de plusieurs heures sur les raisons pour lesquelles elle porte le voile et sur ses » convictions ».

M.R.