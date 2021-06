Kénitra: le jeu «Free Fire» cause le décès d’un enfant

A Kénitra, un jeune garçon est tombé en dépression à cause du célèbre jeu mobile «Free Fire». Selon une source de Le Site info, le compte de l’enfant, accro au jeu, a été piraté. Il recevait de nombreuses menaces, ce qui a transformé sa vie en véritable enfer.

Après le vol de son compte, le garçon à commencé à halluciner et à menacer de mettre fin à ses jours. Sa famille a fait appel à plusieurs psychologues pour le sauver, en vain.

Quelques jours après, le jeune garçon, qui était hospitalisé dans un hôpital à Kénitra, a perdu la vie des suites de sa dépression, malgré les efforts consentis par le staff médical pour le sauver.

«Garena Free Fire» est l’un des jeux en ligne de bataille royale les plus populaires, après PUBG Mobile, Fortnite et Call of Duty. Il est devenu le jeu mobile le plus téléchargé de 2019 et a reçu le prix du «Meilleur jeu de vote populaire par Google Play Store dans la même année. Le jeu comprend jusqu’à 50 joueurs tombant d’un parachute sur une île à la recherche d’armes et d’équipement pour tuer les autres joueurs et finir dernier survivant. Les joueurs sont libres de choisir la position de départ, de prendre des armes et des fournitures pour prolonger la durée du temps de combat.

H.M.