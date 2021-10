Kénitra: le directeur d’une école primaire « délabrée » démis de ses fonctions

La Direction régionale du MEN, à Kénitra, a démis de ses fonctions, samedi 2 octobre, le directeur de l’école primaire « Atissir » de la capitale du Gharb.

Cette décision fait suite à la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant l’état de délabrement manifeste de l’établissement scolaire dont il était responsable. Ladite Direction a annoncé dans un rapport, dont Le Site info détient copie, que cette mesure a été prise suite au constat de la commission qui a effectué une visite de terrain sur les lieux, le 2 octobre courant.

Lequel constat a confirmé, de visu, l’état de délabrement de l’école précitée, dû au laisser-aller du directeur à qui on reproche d’autres négligences. La commission de la Direction régionale du ministère de tutelle a également relevé l’absence de la banderole portant le slogan de la rentrée des classes 2021-2022, ainsi que l’inapplication des mesures préventives recommandées par le protocole sanitaire en vigueur. Ceci, alors que l’école primaire « Atissir » dispose, à l’instar des autres établissements, de subventions étatiques allouées dans le cadre du Programme NAJAH.

De même qu’il a été constaté l’absence de produits désinfectants et de gel hydroalcoolique au sein de l’établissement et de celle de la campagne de nettoyage de ses différents locaux, dont particulièrement les sanitaires. Ceci, en sus d’avoir laissé la cour en l’état et ne point avoir débarrassé l’école des mauvaises herbes.

Tous ces dysfonctionnements, précise le rapport précité, ont conduit à la décision de démettre le directeur de ses fonctions et de le mettre à la disposition de la Direction régionale du MEN de Kénitra qui aura la latitude de le muter à un autre poste.

Larbi Alaoui