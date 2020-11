Kénitra: il commet un meurtre… pour 5 dirhams

Une horrible tragédie a secoué le quartier d’Ouled Oujih à Kénitra, où un jeune homme a été tué.

Selon une source de Le Site Info, la victime, mariée et père de 3 enfants, s’est disputée avec le coupable pour la futile somme de 5 dirhams, avant de se faire mortellement poignarder par une arme blanche. La source ajoute que la victime a été transportée d’urgence à l’hôpital Al Idrissi, mais a succombé à sa blessure.

Les services de la sûreté nationale, accompagnés de la police scientifique et technique, des hommes de la protection civile et les autorités locales se sont aussitôt rendus sur les lieux. Le coupable a été arrêté et placé en garde à vue, ajoute-t-on.

M.F.