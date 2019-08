Kénitra: Il blesse un policier à coups de pierres

Une patrouille de la brigade des motards, exerçant dans la préfecture de police de Kénitra, a été contrainte vendredi de faire usage de son arme de service pour arrêter un individu aux antécédents judiciaires, qui était sous l’emprise de la drogue et qui exposait la vie des éléments de la police à une menace grave et sérieuse sur la voie publique.

Selon un communiqué de la DGSN, la patrouille, qui accomplissait ses missions à Hay Al Amal à Kénitra, a aperçu le suspect, âgé de 25 ans, qui était sous l’effet de drogue et dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la sécurité des citoyens.

Le mis en cause a opposé une résistance farouche à l’encontre des agents de police après leur avoir jeté des pierres, blessant l’un d’eux et le contraignant à tirer une balle de sommation dans l’air et une deuxième qui a touché le suspect au niveau des membres inférieurs, précise le communiqué.

Le mis en cause à été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires et placé sous contrôle médical à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, a conclu la DGSN.

S.L. (avec MAP)