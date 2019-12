Kénitra: du nouveau dans l’affaire de Adil El Miloudi

Le chanteur populaire Adil El Miloudi et son épouse Imane Dahane ont été interpellés jeudi à Kénitra à cause d’une plainte déposée à leur encontre pour coups et blessures.

Selon une source de Le Site info, les deux suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Et d’ajouter que Adil El Miloudi et sa femme ont été arrêtés après s’être violemment disputés mardi dernier avec un autre chanteur et son épouse devant le tribunal de première instance.

La présumée victime a déposé un certificat médical prescrivant 35 jours d’ITT (Interruption Totale de Travail) tandis que Adil El Miloudi en a remis un autre avec 27 jours.

Rappelons que les chefs d’accusation qui leur sont reprochés concernent “la constitution d’une bande perpétrant coups et blessures”.

