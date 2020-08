Kénitra: deux morts dans le crash d’un petit avion (VIDEO)

Sur la base des conclusions des opérations de suivi quotidien et d’évaluation menées par les comités de veille et de suivi, et suite à l’apparition de nouveaux foyers infectieux dans plusieurs villes dont Casablanca, Marrakech et Beni mellal, et eu égard aux besoins sanitaires urgents, il a été décidé de prendre plusieurs mesures pour circonscrire la propagation de la covid-19 dans ces villes, a annoncé le gouvernement.