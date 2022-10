Kénitra: chiens errants et bovins envahissent la ville, la population n’en peut plus

Avenues et rues de la capitale du Gharb sont quotidiennement envahies par des meutes de chiens errants et des troupeaux de bovins.

La prolifération de ces animaux en ville, dont de nombreuses vidéos sont publiées, partagées et commentées sur les réseaux sociaux, suscite la colère indignée des Kénitréens qui désirent que cesse ce phénomène. Aussi, les internautes ont-ils considéré que de telles scènes ternissent l’image de la ville et nuisent à son image.

Ils ont également exprimé leur profond étonnement que de telles scènes puissent avoir lieu dans un périmètre urbain.

Parmi tous les Kénitréens, indignés par cette prolifération de chiens errants et de bovins, Belaid Kerroum a tenu aussi à exprimer sa vive colère, tout en déplorant la léthargie des autorités et leur absence d’intervention. Le journaliste et ancien président du KAC (Kénitra Athletic club) a également précisé que ce phénomène de chiens errants et de bovins s’étend actuellement, et sans nulle exception, dans tout le périmètre urbain de la ville.

L.A.