Kelaât Sraghna: un élève se donne la mort

Les habitants de douar Boulehjir, à Kelaât Sraghna, se sont réveillés sur un terrible drame. Un élève du bac s’est donné la mort mercredi 3 juillet en se pendant à un arbre.

Des sources locales ont indiqué que le jeune garçon s’apprêtait à passer la session de rattrapage le lendemain, jeudi, quand il a commis l’irréparable.

Un passant a découvert le corps sans vie de l’élève et alerté les services de la gendarmerie royale qui se sont rendus sur les lieux du drame. La dépouille a été transférée à la morgue et une enquête a été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de ce suicide.

