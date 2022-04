Kelaât Sraghna: un chauffard fauche un policier et prend la fuite (PHOTOS)

Le conducteur d’une voiture folle, roulant à tombeau ouvert, a fauché un agent de police, mercredi 13 avril courant, à l’entrée nord de la ville de Kelaât Sraghna, au niveau de la route nationale n°8.

Une source de Le Site info a appris que l’automobiliste venait de Marrakech et a violemment percuté le policier qui exerçait ses fonctions au barrage sécuritaire installé à l’entrée de la ville. Du fait de ce terrible choc, la victime souffre d’une fracture du bassin, alors que le chauffard n’a pas demandé son reste et a préféré lâchement prendre la poudre d’escampette.

Cette fuite a mobilisé les services sécuritaires qui ont diligenté une enquête pour identifier le mis en cause et procéder à son interpellation. De leur côté, les éléments de la Protection civile se sont rendus sur les lieux de l’accident et ont transféré le policier blessé à l’hôpital provincial de Kelaât Sraghna, a ajouté la même source.

Les examens ont alors révélé que l’agent de police a eu une fracture du bassin et il a été décidé de le transférer à un hôpital de Marrakech afin qu’il y reçoive les soins appropriés à son état de santé.

M.R.