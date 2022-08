Kawtar Bamo: « Personne ne me mérite! » (VIDEO)

Via un enregistrement vidéo, sur son compte Instagram, l’influenceuse marocaine, Kawtar Bamo, a expliqué la raison pour laquelle elle ne désire pas entrer dans une relation amoureuse.

« Je suis arrivée à un stade de ma vie où je suis convaincue un millard de fois que personne ne me mérite! », a -telle soutenu. « Et quand on arrive à une telle conviction dans la vie, il n’y a plus de vie! » (sic), a cru bon ajouter Kawtar Bamo.

Dans cette vidéo, dont on ne sait si elle est ancienne ou récente, l(influenceuse a également écrit, en s’adressant à ses followers: »Ce n’est pas de la fanfaronnade (« 3ya9a » dans le post) mais je suis convaincue que personne ne me mérite! Prenez-vous cela pour de la fanfaronnade? En tout cas, c’est ainsi! ».

L’on ne sait pas encore ce que pensent les fans de l’influenceuse de ses propos, mais il est sûr et certain qu’ils ne diront pas qu’il s’agit de » modestie » ou « d’humilité »!

L.A.