Karima Gouit lance une chanson amazigh (VIDEO)

Karima Gouit vient de lancer sa nouvelle chanson baptisée « Tamghra ». Ce nouveau morceau de l’artiste mélange paroles en darija et en amazigh, avec un tempo propre à la culture. L’histoire de la chanson concerne le mariage d’une jeune femme amazigh à un homme d’origine asiatique, un point à travers lequel l’artiste cherche à démontrer que la culture amazighe est ouverte au monde et au changement de la tradition.

Karima Gouit a partagé la nouvelle via son compte Instagram, où la publication a générée près de 30.000 likes, et a eu bon écho auprès des fans de l’artiste. Karima Gouit a d’ailleurs décidé de dédier cette chanson, qu’elle a réalisée et produite elle-même, pour les amazighs du Maroc et d’ailleurs.

Le morceau bien rythmé aux instruments amazighs a collecté plus de 300.000 vues sur YouTube et se classe 6e des tendances musicales du moment, dépassant des artistes mondiaux à l’image du récent duo entre le chanteur et producteur américain, Charlie Puth avec la star coréenne du groupe BTS, Jung Kook.

A.O.