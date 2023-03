Karim Bernoussi: voici le secret de la réussite d’Intelcia (VIDEO)

Karim Bernoussi CEO et co-fondateur Intelcia était L’invité des ECO. Nous lui avons demandé quel est le secret de sa réussite…

« Nous ne fermons jamais nos sites. Il est certain que quelques-uns d’entre eux ne marchaient pas à plein régime et cela durant plusieurs années, mais nous n’avons jamais pensé à les liquider. C’est un constat d’échec que je n’aime pas porter », note Karim Bernoussi.

« Car j’estime qu’il faut se battre pour trouver des solutions et non baisser les bras au premier obstacle de croissance. Nous profitons des réussites d’autres sites, le temps que le site concerné reprenne de plus belle. Nous ne sommes pas dans la logique d’avoir le maximum de profits, dans l’immédiat. C’est pour cela que nos prises de décision se font sur le moyen et long terme, dans l’objectif de pérenniser la croissance et la confiance des collaborateurs mais aussi des clients. En fermant un site, nous perdons cette confiance », ajoute-il.

De plus, « pour ce qui est de la réussite d’Intelcia, avec un peu recul, je citerais deux aspects. Toutes nos décisions ont été prises sur le long terme, et jamais pour le profit à court terme. Pour moi, le profit est une conséquence de nos actions et non un préalable à ces dernières. Ceci assure une rentabilité plus durable et plus saine, et elle sera partagée avec l’ensemble des collaborateurs. Le deuxième élément important dans ce sens réside dans le fait de s’entourer des bonnes personnes. Nous avons énormément investi dans notre capital humain. Donc, si les bonnes compétences sont engagées sur une vision «long termiste», généralement les choses vont bon train. Nos clients aussi nous font confiance, car ils voient que nos actions ne sont pas drivées par la rentabilité ».