Karim Bernoussi,: « j’y consacre 70% de mon temps… » (VIDEO)

Karim Bernoussi, CEO et cofondateur d’Intelcia, était L’invité des Éco. Une grande interview durant laquelle il a partagé ses ambitions et ses recommandations pour un Maroc qui gagne en compétitivité face à une rude concurrence. Extrait.

Question: Vous faites partie des plus grands employeurs en Afrique. Quels sont les atouts d’Intelcia ?

« Garder et développer le capital humain dépend de la qualité du portefeuille de l’outsourceur. Et vice versa, pour fidéliser un client, il faut aussi avoir des collaborateurs engagés. Il doit toujours y avoir un équilibre entre le fait de répondre aux exigences de ses clients, et de défendre le bien-être de ses collaborateurs. Cela dit, sur le marché africain, il est nécessaire de disposer d’une force de proposition pour convaincre les clients à rester dans nos territoires. Il faut également développer les compétences régulièrement, valoriser leurs efforts, et les challenger. Dans ce sens nous favorisons la mobilité interne, tous les postes à pourvoir sont publiés dans l’ensemble des canaux internes. Toutefois, la mobilité se fait aux conditions locales du pays de destination. En somme le capital Humain est primordial dans notre secteur. D’ailleurs, j’y consacre 70% de mon temps ». Vidéo.