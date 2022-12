Justice, Habitat, Commerce, Enseignement… Les nominations à de hautes fonctions approuvées à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de la Justice, M. Abderrahim Miad a été nommé secrétaire général, tandis qu’au niveau du ministère de l’Équipement et de l’eau, Mme Narjiss Lamarti a été nommée directrice de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville- département de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mme Safae Boumrah a été nommée directrice des Ressources humaines et des Affaires financières et générales, alors qu’au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement durable et des Eaux et Forêts, M. Jamal Mimouni a été nommé directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) du Tafilalet.

En ce qui concerne le ministère de l’Industrie et du Commerce, M. Akram Alaoui a été nommé directeur des Infrastructures industrielles, commerciales, technologiques et de recherche et développement, ajoute le communiqué.

Le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, de M. Mustapha Abou Maarouf, président de l’Université du Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal.

Au niveau du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, M.Omar Oussouaddi a été nommé directeur de l’École nationale supérieure des mines de Rabat, conclut le communiqué.