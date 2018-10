La justice condamne l’ex-policier Hicham Mallouli

Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné ce jeudi 25 octobre l’ex-policier Hicham Mallouli à cinq mois de prison avec sursis et une amende de 1500 dirhams pour violences mutuelles.

Selon une source proche de celui que certains surnomment «le super-flic», Mallouli n’était pas poursuivi pour viol comme annoncé par plusieurs médias mais pour des violences mutuelles.

«Il s’est disputé avec une femme dans les premières heures du mardi 23 octobre. Les deux ont été entendus par la police et libérés par la suite», a-t-elle expliqué. Et de préciser que la femme, dans un état anormal, a agressé physiquement l’ex-policier qui, pour sa part, ne s’est pas laissé faire. «Ils ont tous les deux retiré leurs plaintes», a ajouté la même source.

Dans un live diffusé mercredi 24 octobre sur sa page Facebook, Hicham Mallouli a démenti le fait d’avoir été arrêté pour une nouvelle affaire de viol. «Je remercie tous ceux qui m’ont envoyé des messages pour demander de mes nouvelles. Je n’ai pas été arrêté, je suis chez moi», a-t-il précisé.

Rappelons que Hicham Mallouli avait été condamné le 30 janvier 2018 par la Cour d’appel de Rabat à un an de prison ferme et une année de sursis pour viol, séquestration et coups et blessures.

Entendu par la police judiciaire, il avait été traduit le 6 octobre 2017 en justice suite à la plainte de deux filles. Le mis en cause entretenait une relation de plusieurs années avec la première, originaire de Fès, lui promettant le mariage. En la surprenant en flagrant délit de tromperie, celui que certains surnomment le “super-flic” lui aurait asséné plusieurs coups. La seconde fille, de Marrakech, avait porté plainte contre le policier pour coups et blessures et tentative de viol. De son côté, Mallouli a toujours nié en bloc les accusations et avait déclaré qu’il était victime de sa célébrité. A noter que la DGSN l’avait rappelé à l’ordre pour ses nombreuses publications sur les réseaux sociaux.

Après sept mois passés en prison, Hicham Mallouli a finalement été acquitté récemment.

