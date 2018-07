Juan Carlos accusé d’avoir caché des biens au Maroc

La princesse Corinna zu Sayn-Wittgenstein, au patronyme à donner le vertige et au nom de jeune fille plus simple à prononcer et à écrire, Corinna Larsen, veut en découdre avec l’ancien roi d’Espagne.

Ceci, à propos de biens immobiliers que Juan Carlos possède dans plusieurs pays, dont le Maroc, selon le quotidien Akhbar Al Yaoum qui se base sur la presse espagnole.

Finies les amours! Place aux règlements de comptes! Corinna zu Sayn-Wittgenstein accuse son ancien amant royal de s’être servie d’elle comme…”homme de paille” en jupons. Un prête-nom, quoi! Et pas n’importe lequel ni n’importe qui! Sauf qu’après leur rupture, l’ex-souverain “le plus tombeur de femmes de toute l’Europe”, d’après la presse people, veut reprendre à son compte les biens immobiliers enregistrés au nom de sa belle et blonde ancienne maîtresse.

Concernant un bien au Maroc, ayant été offert à Juan Carlos, la princesse allemande, assure que l’un des avocats de son ancien amant, en concertation avec une personnalité marocaine “proche des arcanes du pouvoir”, a tenté de l’obliger à le céder, alors qu’il est enregistré en son nom. Et d’ajouter qu’elle était dans l’ignorance que ledit bien, sis à Marrakech, lui avait été offert pour cause d’évasion fiscale, plus que par passion amoureuse.

Le journal ajoute que la conseillère du prince de Monaco, Albert II, accuse également l’ancien monarque ibérique de vouloir lui spolier plusieurs biens immobiliers qu’il avait lui-même enregistrés au nom de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Et pour arriver à ses fins, toujours selon elle, il a recours à une “tierce personne” pour la contraindre à obtempérer. Aux dernières nouvelles, le ministère espagnol des Finances a lancé une enquête pour savoir si Juan Carlos s’est rendu coupable de fraude fiscale et de blanchiment, en Suisse notamment.

Ce nouvel épisode de l’idylle “princière” achevée rappelle étrangement le titre d’une chanson de Charles Aznavour, racontant les déboires de personnes simples et sans histoires scandaleuses où l’amour, l’intérêt, la jalousie et la cupidité forment un cocktail détonant. Ce titre, vous l’auriez deviné, est: “Mes amis, mes amours, mes emmerdes”!

Larbi Alaoui