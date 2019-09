Jrada: une dispute entre prostituées vire au drame

La ville de Jrada a été secouée lundi 16 septembre par un terrible meurtre. Selon une source de Le Site info, une violente dispute a éclaté entre deux prostituées au quartier Karaba, causant le décès de l’une d’elles.

Cette terrible altercation a eu lieu à cause de l’argent, rapporte la même source, précisant que les deux femmes étaient munies d’armes blanches. La mise en cause a asséné plusieurs coups mortels à la victime, au niveau du cœur et de l’abdomen.

Alertée, la police s’est rendue sur les lieux du drame et a transféré la jeune femme à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Elle est malheureusement décédée à bord de l’ambulance.

S.L.